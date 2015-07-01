Турецкая спортсменка лишена золотой медали

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ликвидировала результаты турецкой спортсменки Невин Яныт из-за допинга. Как сообщает Report, она на 3 года отстранена от соревнований и лишена титула чемпионки Европы, завоеванного в 2012 году.

Помимо этого, IAAF лишила Н.Яныт и золотой медали, которую она завоевала в марте 2013 года на европейском турнире в немецком Гётеборге в беге на дистанцию 60 м.

Помимо золотых медалей аннулированы результаты, достигнутые спортсменкой на Олимпиаде Лондон-2012.