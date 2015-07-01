 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкая спортсменка лишена золотой медали

    Спортсменка лишена титула чемпиона Европы

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ликвидировала результаты турецкой спортсменки Невин Яныт из-за допинга. Как сообщает Report, она на 3 года отстранена от соревнований и лишена титула чемпионки Европы, завоеванного в 2012 году. 

    Помимо этого, IAAF лишила Н.Яныт и золотой медали, которую она завоевала в марте 2013 года на европейском турнире в немецком Гётеборге в беге на дистанцию 60 м. 

    Помимо золотых медалей аннулированы результаты, достигнутые спортсменкой на Олимпиаде Лондон-2012. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi