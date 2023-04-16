Турецкая атлетка, посвятившая Азербайджану свою победу в Ереване: армяне показали свою сущность

Поджогом флага Азербайджана армяне показали свою сущность.

Поджогом флага Азербайджана армяне показали свою сущность.

Об этом сказала Report турецкая спортсменка Джансу Бекташ, обладательница золотой медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, комментируя акт вандализма в отношении азербайджанского флага на церемонии открытия турнира.

Тяжелоатлетка, ставшая чемпионом Европы в весовой категории до 49 кг, заявила, что посвятить свою победу Азербайджану было ее личным решением.

"За день до соревнований я пообещала своей подруге из азербайджанской сборной Назиле Исмаиловой и ее тренеру, что озвучу гимн моей страны. Я сдержала данное слово", - добавила Джансу Бекташ.

Она выразила любовь к азербайджанскому народу, отметив, что если азербайджанские спортсмены выступили бы на турнире, то взяли бы призовые места.