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Турецкая атлетка, посвятившая Азербайджану свою победу в Ереване: армяне показали свою сущность

Турецкая атлетка, посвятившая Азербайджану свою победу в Ереване: армяне показали свою сущность Поджогом флага Азербайджана армяне показали свою сущность.
Индивидуальные
16 апреля 2023 г. 14:38
Турецкая атлетка, посвятившая Азербайджану свою победу в Ереване: армяне показали свою сущность

Поджогом флага Азербайджана армяне показали свою сущность.

Об этом сказала Report турецкая спортсменка Джансу Бекташ, обладательница золотой медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, комментируя акт вандализма в отношении азербайджанского флага на церемонии открытия турнира.

Тяжелоатлетка, ставшая чемпионом Европы в весовой категории до 49 кг, заявила, что посвятить свою победу Азербайджану было ее личным решением.

"За день до соревнований я пообещала своей подруге из азербайджанской сборной Назиле Исмаиловой и ее тренеру, что озвучу гимн моей страны. Я сдержала данное слово", - добавила Джансу Бекташ.

Она выразила любовь к азербайджанскому народу, отметив, что если азербайджанские спортсмены выступили бы на турнире, то взяли бы призовые места.

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Версия на азербайджанском языке Qələbəsini Azərbaycana həsr edən türk atlet: "Ermənilər bayrağınızı yandırmaqla necə insan olduqlarını göstərdilər"

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