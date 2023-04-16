Турецкая атлетка, посвятившая Азербайджану свою победу в Ереване: армяне показали свою сущность

Поджогом флага Азербайджана армяне показали свою сущность.
Об этом сказала
Тяжелоатлетка, ставшая чемпионом Европы в весовой категории до 49 кг, заявила, что посвятить свою победу Азербайджану было ее личным решением.
"За день до соревнований я пообещала своей подруге из азербайджанской сборной Назиле Исмаиловой и ее тренеру, что озвучу гимн моей страны. Я сдержала данное слово", - добавила Джансу Бекташ.
Она выразила любовь к азербайджанскому народу, отметив, что если азербайджанские спортсмены выступили бы на турнире, то взяли бы призовые места.