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Турция развивает традиционные виды спорта среди азербайджанцев Грузии

Турция развивает традиционные виды спорта среди азербайджанцев Грузии Турция активно пропагандирует традиционные тюркские виды спорта в грузинском регионе Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы.
Индивидуальные
8 марта 2022 г. 17:50
Турция развивает традиционные виды спорта среди азербайджанцев Грузии

Турция активно пропагандирует традиционные тюркские виды спорта в грузинском регионе Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро Report, в Марнеули завершились трехмесячные курсы по стрельбе из лука, организованные Центром развития и образования Института Юнуса Эмре.

В церемонии награждения выпускников приняли участие посол Турции в Грузии Фатма Керенли, советник посла Азербайджана в Грузии Эльдар Байрамов, координатор по Тбилиси Института Юнуса Эмре Али Огузхан Юксель, члены мэрии и муниципалитета Марнеули.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Gürcüstan azərbaycanlıları arasında ənənəvi idman növlərini təbliğ edir

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