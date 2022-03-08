Турция развивает традиционные виды спорта среди азербайджанцев Грузии

Турция активно пропагандирует традиционные тюркские виды спорта в грузинском регионе Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы.

Турция активно пропагандирует традиционные тюркские виды спорта в грузинском регионе Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро Report, в Марнеули завершились трехмесячные курсы по стрельбе из лука, организованные Центром развития и образования Института Юнуса Эмре.

В церемонии награждения выпускников приняли участие посол Турции в Грузии Фатма Керенли, советник посла Азербайджана в Грузии Эльдар Байрамов, координатор по Тбилиси Института Юнуса Эмре Али Огузхан Юксель, члены мэрии и муниципалитета Марнеули.