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Тураб Теймуров: Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе

Тураб Теймуров: Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе.
Индивидуальные
1 февраля 2023 г. 12:09
Тураб Теймуров: Переговоры о продлении контракта с Формулой-1 проходят в позитивном ключе

Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Гран-при Азербайджана Формулы-1 Тураб Теймуров на семинаре по аккредитации СМИ.

Он отметил, что точной информации на этот счет пока предоставить не может.

По словам пресс-секретаря, по сравнению с предыдущими турнирами на этот раз был установлен рекорд по продаже билетов. Теймуров сообщил, что на Гран-при Азербайджана билеты были куплены болельщиками из 90 стран.

Отметим, что в этом году Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля. Согласно действующему соглашению, соревнования должны быть организованы в Баку и в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Turab Teymurov: “Formula 1”lə müqavilənin uzadılması üçün danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir”

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