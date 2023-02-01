Тураб Теймуров: Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе

Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе.

Переговоры о продлении контракта с "Формулой-1" проходят в позитивном ключе.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Гран-при Азербайджана Формулы-1 Тураб Теймуров на семинаре по аккредитации СМИ.

Он отметил, что точной информации на этот счет пока предоставить не может.

По словам пресс-секретаря, по сравнению с предыдущими турнирами на этот раз был установлен рекорд по продаже билетов. Теймуров сообщил, что на Гран-при Азербайджана билеты были куплены болельщиками из 90 стран.

Отметим, что в этом году Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля. Согласно действующему соглашению, соревнования должны быть организованы в Баку и в 2024 году.