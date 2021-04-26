Тур чемпионов: Три победы от Мамедъярова, четыре ничьи от Раджабова

Продолжается пятый турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова

Продолжается пятый турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, в соревновании "New in Chess Classic" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Во второй день соревнований Т.Раджабов с белыми встретился с Хикару Накамурой, Уэсли Со (оба США) и Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), с черными Алиреза Фирузка (ФИДЕ) и Рамешбабу Прагнананда (Индия) в черном. Раджабов, завершивший 4 матча вничью, проиграл лишь Прагнанандха.

Ш.Мамедъяров встретился с Сергеем Карякиным (Россия) и Леньером Домингесом (США) с белыми, а с Гавейном Джонсом (Великобритания), Ле Куанг Льем (Вьетнам) и Видитом Гуджарати (Индия) играл черными. Он победил Карякина, Домингеса и Гуджарати, сыграл вничью с Джонсом и проиграл Льеме.

25 апреля

Второй день предварительного этапа:

VI тур

Гэвейн Джонс (Англия) – Мамедъяров 0,5:0,5

Раджабов – Хикару Накамура (США) 0,5:0,5

VII тур

Мамедъяров – Сергей Карякин (Россия) 1:0

Алиреза Фирузджа (ФИДЕ) – Раджабов 0,5:0,5

VIII тур

Ле Куанг Льем (Вьетнам) – Мамедъяров 1:0

Раджабов – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) 0,5:0,5

IX тур

Мамедъяров – Леньер Домингес (США) 1:0

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Раджабов 1:0

X тур

Видит Гуджарати (Индия) – Мамедъяров 0:1

Раджабов - Уэсли Со (США) 0,5:0,5