Тур чемпионов: Теймур Раджабов вышел в финал

Определены все участники финального этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусем Карлсеном.

Определены все участники финального этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусем Карлсеном.

Как передает Report, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице примут участие в решающем раунде.

Среди азербайджанских представителей Теймур Раджабов по итогам 9-ти этапов стал четвертым и получил путевку в финал. В его активе 133 очка. Набравший 26 очков Шахрияр Мамедъяров расположился на 12-м месте.

До сих пор выигрыш Т.Раджабова составил 103 968, Ш.Мамедъярова – 30 323 доллара США.

Финальный этап состоится 25 сентября в столице Норвегии, Осло.