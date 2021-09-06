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Тур чемпионов: Теймур Раджабов вышел в финал

Тур чемпионов: Теймур Раджабов вышел в финал Определены все участники финального этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусем Карлсеном.
Индивидуальные
6 сентября 2021 г. 09:57
Тур чемпионов: Теймур Раджабов вышел в финал

Определены все участники финального этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусем Карлсеном.

Как передает Report, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице примут участие в решающем раунде.

Среди азербайджанских представителей Теймур Раджабов по итогам 9-ти этапов стал четвертым и получил путевку в финал. В его активе 133 очка. Набравший 26 очков Шахрияр Мамедъяров расположился на 12-м месте.

До сих пор выигрыш Т.Раджабова составил 103 968, Ш.Мамедъярова – 30 323 доллара США.

Финальный этап состоится 25 сентября в столице Норвегии, Осло.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Teymur Rəcəbov final mərhələsində, Məmmədyarov kənarda qalıb

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