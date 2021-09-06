Тур чемпионов: Теймур Раджабов вышел в финал

Определены все участники финального этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусем Карлсеном.
Как передает Report, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице примут участие в решающем раунде.
Среди азербайджанских представителей Теймур Раджабов по итогам 9-ти этапов стал четвертым и получил путевку в финал. В его активе 133 очка. Набравший 26 очков Шахрияр Мамедъяров расположился на 12-м месте.
До сих пор выигрыш Т.Раджабова составил 103 968, Ш.Мамедъярова – 30 323 доллара США.
Финальный этап состоится 25 сентября в столице Норвегии, Осло.