Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров ждут старта финала

В Туре чемпионов, организованном норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, сегодня стартует финальный этап.

В Туре чемпионов, организованном норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, сегодня стартует финальный этап.

Как сообщает Report, в соревнованиях, которые продлятся 11 дней, примут участие 10 гроссмейстеров. Среди них представители Азербайджана Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.

Каждый раунд будет состоять из 4 рапид-партий и, при необходимости, тай-брейка. Каждый день в турнире будет сыгран 1 тур.

Тур чемпионов

25 сентября

Первый тур

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Владислав Артемьев (Россия)

Уэсли Со (США) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Магнус Карлсен (Норвегия) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Левон Аронян (Армения) - Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Аниш Гири (Нидерланды) - Хикару Накамура (США)

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 100 тыс. долларов США.