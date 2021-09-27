Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров проиграли

Во втором туре финального турнира Шахматного Тура чемпионов азербайджанские гроссмейстеры Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров провели свои встречи.

Во втором туре финального турнира Шахматного Тура чемпионов азербайджанские гроссмейстеры Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров провели свои встречи.

Как передает Report, во втором туре Ш.Мамедъяров уступил Магнусу Карлсену (Норвегия), а Т.Раджабов проиграл Хикару Накамуре (США).

Отметим, что в каждом матче предусмотрено четыре партии в рапид, а также по необходимости встречи в блиц и Армагеддон.

2-й тур

Шахрияр Мамедъяров – Магнус Карлсен (Норвегия) - 3:4 (1:0 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов - 3,5:2,5 (0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 1:0, 0,5:0,5)

Аниш Гири (Нидерланды) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) 1,5:2,5

Владислав Артемьев (Россия) – Левон Аронян (Армения) 1,5:2,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) 2,5:1,5.