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Тур чемпионов: Матч Мамедъяров - Раджабов завершился вничью 

Тур чемпионов: Матч Мамедъяров - Раджабов завершился вничью  Продолжается четвертый этап Шахматного Тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова
Индивидуальные
15 марта 2021 г. 22:39
Тур чемпионов: Матч Мамедъяров - Раджабов завершился вничью 
Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов

Продолжается четвертый этап Шахматного Тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, в турнире "Magnus Carlsen Invitational" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

В третий день шахматисты проводят пять заключительных партий отборочного раунда.

Третий день предварительного этапа

11-й тур

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) 0:1

Давид Гуижарро (Испания) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 0:1

12-й тур

Сергей Карякин (Россия) – Мамедъяров 0:1

Раджабов – Нильс Гранделиус (Швеция) 0,5:0,5

13-й тур

Мамедъяров – Раджабов 0,5:0,5

14-й тур

Ален Пишо (Аргентина) – Мамедъяров

Раджабов – Ян Непомнящий (Россия)

15-й тур

Мамедъяров – Уэсли Со (США)

Сергей Карякин (Россия) – Раджабов

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