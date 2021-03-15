Тур чемпионов: Матч Мамедъяров - Раджабов завершился вничью 

Продолжается четвертый этап Шахматного Тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Как передает Report, в турнире "Magnus Carlsen Invitational" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
В третий день шахматисты проводят пять заключительных партий отборочного раунда.
Третий день предварительного этапа
11-й тур
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) 0:1
Давид Гуижарро (Испания) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 0:1
12-й тур
Сергей Карякин (Россия) – Мамедъяров 0:1
Раджабов – Нильс Гранделиус (Швеция) 0,5:0,5
13-й тур
Мамедъяров – Раджабов 0,5:0,5
14-й тур
Ален Пишо (Аргентина) – Мамедъяров
Раджабов – Ян Непомнящий (Россия)
15-й тур
Мамедъяров – Уэсли Со (США)
Сергей Карякин (Россия) – Раджабов