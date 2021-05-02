Тур чемпионов: Мамедъяров победил Ароняна и занял 3 место - ОБНОВЛЕНО-2

В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном, завершилась второй встречи между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном за 3-е место

В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном, завершилась вторая встреча между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном за 3-е место.

Как передает Report, на 35-ом ходу третьей партии Мамедъяров одержал победу. Таким образом, азербайджанский гроссмейстер вышел вперед со счетом 2,5: 0,5 и занял третье место без необходимости играть последнюю партию.

21:55

В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном, завершилась первая партия второй встречи между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном.

Как передает Report, на 54-ом ходу партии игравший черными фигурами Мамедъяров одержал победу над соперником.

21:26

Сегодня завершится V этап Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров в партии за 3-е место встречается с армянином Левоном Ароняном. В первый игровой день между соперниками была зафиксирована ничья – 2:2.

Если победитель не определится после четырех партий, будет разыгран тай-брейк.

В чемпионской игре встретятся Карлсен и Накамура. В первый игровой день норвежец одержал победу над оппонентом со счетом 3:1.