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Тур чемпионов: Мамедъяров победил Ароняна и занял 3-е место - ОБНОВЛЕНО-2

Тур чемпионов: Мамедъяров победил Ароняна и занял 3-е место - ОБНОВЛЕНО-2 В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном, завершилась второй встречи между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном за 3-е место
Индивидуальные
2 мая 2021 г. 23:21
Тур чемпионов: Мамедъяров победил Ароняна и занял 3-е место - ОБНОВЛЕНО-2
Шахрияр Мамедъяров и Левон Аронян

В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном, завершилась вторая встреча между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном за 3-е место.

Как передает Report, на 35-ом ходу третьей партии Мамедъяров одержал победу. Таким образом, азербайджанский гроссмейстер вышел вперед со счетом 2,5 : 0,5 и занял третье место без необходимости играть последнюю партию.

21:55

В рамках V этапа Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном, завершилась первая партия второй встречи между Шахрияром Мамедъяровым и Левоном Ароняном.

Как передает Report, на 54-ом ходу партии игравший черными фигурами Мамедъяров одержал победу над соперником.

21:26

Сегодня завершится V этап Тура чемпионов под названием New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров в партии за 3-е место встречается с армянином Левоном Ароняном. В первый игровой день между соперниками была зафиксирована ничья – 2:2.

Если победитель не определится после четырех партий, будет разыгран тай-брейк.

В чемпионской игре встретятся Карлсен и Накамура. В первый игровой день норвежец одержал победу над оппонентом со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Karlsen qalib, Məmmədyarov 3-cü oldu - YENİLƏNİB-4

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