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Тур чемпионов: Мамедъяров и Раджабов одержали свои первые победы

Тур чемпионов: Мамедъяров и Раджабов одержали свои первые победы Продолжается финальный турнир Шахматного Тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.
Индивидуальные
28 сентября 2021 г. 23:26
Тур чемпионов: Мамедъяров и Раджабов одержали свои первые победы

Продолжается финальный турнир Шахматного Тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.

Как передает Report, на решающем соревновании серии, организованной обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном, выступают 10 участников.

В четвертом туре Шахрияр обыграл Максима Вашье-Лаграва (Франция), а Теймур нанес поражение Яну-Кшиштофу Дуде (Польша).

4-й тур

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедъяров 1,5:2,5 (счет по партиям - 0,5:0,5, 1:0, 0:1, 0:1)

Теймур Раджабов – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) 2,5:1,5 (счет по партиям - 1:0, 0,5:0,5, 0:1, 1:0)

Хикару Накамура (США) – Уэсли Со (США) - 2:2

Владислав Артемьев (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия) - 3:1

Аниш Гири (Нидерланды) – Левон Аронян (Армения) - 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Məmmədyarov və Rəcəbov ilk qələbələrini qazanıb

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