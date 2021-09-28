Тур чемпионов: Мамедъяров и Раджабов одержали свои первые победы

Продолжается финальный турнир Шахматного Тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.
Как передает Report, на решающем соревновании серии, организованной обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном, выступают 10 участников.
В четвертом туре Шахрияр обыграл Максима Вашье-Лаграва (Франция), а Теймур нанес поражение Яну-Кшиштофу Дуде (Польша).
4-й тур
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедъяров 1,5:2,5 (счет по партиям - 0,5:0,5, 1:0, 0:1, 0:1)
Теймур Раджабов – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) 2,5:1,5 (счет по партиям - 1:0, 0,5:0,5, 0:1, 1:0)
Хикару Накамура (США) – Уэсли Со (США) - 2:2
Владислав Артемьев (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия) - 3:1
Аниш Гири (Нидерланды) – Левон Аронян (Армения) - 1:3.