Три российских олимпийских чемпиона по дзюдо завершили карьеру

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Первые в новейшей истории России трое олимпийских чемпионов по дзюдо официально заявили о завершении спортивной карьеры.

Как сообщает Report, это победители Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев.

Торжественная церемония проводов из большого спорта прошла в Санкт-Петербурге в ходе гала-вечера, посвященного завершению элитного турнира "Мастерс".

Также об уходе из большого спорта официально заявили еще восемь дзюдоистов сборной России - бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов, призеры чемпионатов Европы и мира Сиражудин Магомедов, Камал Хан-Магомедов, Григорий Сулемин, Кирилл Вопросов, Алим Гаданов, Сергей Самойлович и Батрадз Кайтмазов.

Отметим, что А. Галстян стал первым медалистом российской сборной на Олимпийских играх в Лондоне, завоевав золото в весовой категории 60 кг, М. Исаев является чемпионом Игр в весе 66 кг, Т. Хайбулаев - в весовой категории 100 кг. И. Нифонтов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в весе 81 кг.