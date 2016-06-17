Три пилота спутали дорогу на Гран-при Европы "Формула-1"

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Во время свободного заезда на Гран-при Европы "Формула-1" произошел интересный инцидент.

Как сообщает Report, пилот команды Haas Эстебан Гутьеррес спутал дорогу.

Вместо того, чтобы свернуть налево на 16-м повороте трека, пилот проехал вперед в сторону закрытой части дороги. Затем он завернул в правильном направлении и продолжил борьбу.

На том же повороте с аналогичной ситуацией столкнулись пилот Renault Кевин Магнуссен и пилот Red Bull Даниил Квяк.

Отметим, что на данный момент лучший результат у пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.