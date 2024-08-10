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Три немецких спортсмена заболели после заплыва в Сене

Три немецких спортсмена заболели после заплыва в Сене Проблемы со здоровьем возникли сразу у трех из четырех немецких спортсменов, участвовавших в олимпийских соревнованиях по плаванию на открытой воде в Сене.
Индивидуальные
10 августа 2024 г. 23:28
Три немецких спортсмена заболели после заплыва в Сене

Проблемы со здоровьем возникли сразу у трех из четырех немецких спортсменов, участвовавших в олимпийских соревнованиях по плаванию на открытой воде в Сене.

Как передает Report, об этом сообщили агентству DPA в Олимпийской спортивной конфедерации Германии (НОК).

"Две немецкие пловчихи на открытой воде вчера получили амбулаторную помощь в связи с жалобами на тошноту, рвоту и диарею. Сегодня утром им снова значительно лучше. Еще один пловец с похожими симптомами сейчас находится на лечении врачей мужской команды", - отметили в НОК.

Отмечается, что показатели качества воды в Сене перед соревнованиями, которые представили организаторы, якобы соответствовали требованиям.

Ряд спортсменов пожаловались ранее на недомогание и симптомы желудочных и кишечных заболеваний после проведения заплывов в Сене, в том числе триатлонистка сборной Казахстана Екатерина Шабалина, бельгийка Клэр Мишель и два новозеландских спортсмена. Немецкая пловчиха Леони Бек также сообщила о симптомах кишечного заболевания.

Представители оргкомитета и мэрии Парижа также неоднократно выступали с утверждениями о том, что заболевания спортсменов якобы не связаны с качеством воды в Сене, и заверили журналистов, что власти не запрещают проводить независимые анализы качества воды. Тем не менее мэрия Парижа, которая координирует забор воды из Сены для официальных анализов, уже заявила, что не будет публиковать их результаты во время проведения Олимпиады.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Sena çayına girən almaniyalı idmançıların səhhətində problemlər yaranıb

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