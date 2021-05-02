Три медали от азербайджанских гимнастов на ЧЕ

Сборная Азербайджана завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу, который прошел с 29 апреля по 2 мая в Сочи, Россия

Сборная Азербайджана завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу, который прошел с 29 апреля по 2 мая в Сочи, Россия.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, первую медаль завоевала команда по тамблингу. На третью ступеньку почетного пьедестала взошла азербайджанская команда в составе Гусейна Асадуллаева, Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Билала Гурбанова.

Следующая медаль досталась синхронной паре серебряных призеров мировых соревнований возрастных групп в лице Гусейна Аббасова и Махсуда Махсудова. Они повторили свои результаты в мировом первенстве и завоевали серебряную медаль континентального первенства.

Последнюю медаль чемпионата от Азербайджана взял опытный гимнаст Михаил Малкин. Михаил, долгое время не выступавший в крупных международных соревнованиях из-за травмы, выиграл бронзовую медаль в напряженном финале, который прошел в напряженной обстановке.