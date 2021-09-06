Три чемпиона паралимпиады вернулись в Баку

Еще несколько членов азербайджанской команды, принимавшей участие в летних Паралимпийских играх "Токио-2020", вернулись в Баку.
Как сообщает Report, Национальным паралимпийским комитетом, Главным управлением молодежи и спорта города Баку была организована встреча наших спортсменов.
В Международном аэропорту Гейдара Алиева спортивная общественность тепло встретила чемпионов паралимпиады Романа Салеха и Орхана Асланова, а также Самира Набиева и Абульфаза Абузарли, удостоившихся седьмого места.
Отметим, что Азербайджан завершил Паралимпиаду в Токио с 14 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.