Три чемпиона паралимпиады вернулись в Баку

Еще несколько членов азербайджанской команды, принимавшей участие в летних Паралимпийских играх "Токио-2020", вернулись в Баку.

Еще несколько членов азербайджанской команды, принимавшей участие в летних Паралимпийских играх "Токио-2020", вернулись в Баку.

Как сообщает Report, Национальным паралимпийским комитетом, Главным управлением молодежи и спорта города Баку была организована встреча наших спортсменов.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева спортивная общественность тепло встретила чемпионов паралимпиады Романа Салеха и Орхана Асланова, а также Самира Набиева и Абульфаза Абузарли, удостоившихся седьмого места.

Отметим, что Азербайджан завершил Паралимпиаду в Токио с 14 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.