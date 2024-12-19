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Три азербайджанских спортсмена дисквалифицированы за допинг

Три азербайджанских спортсмена дисквалифицированы за допинг 10:29
Индивидуальные
19 декабря 2024 г. 11:14
Три азербайджанских спортсмена дисквалифицированы за допинг

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) приняло решение о дисквалификации трех спортсменов за применение допинга.

Как сообщает Report со ссылкой на AMADA, за использование запрещенных веществ наказаны Саида Алиева (тхэквондо), Гюнель Велиева (тяжелая атлетика) и Ровшан Халилов (пауэрлифтинг).

У С.Алиевой обнаружен фуросемид, у Г.Велиевой - метилтриенолон, у Р.Халилова - метандиенон.

С.Алиеву отстранили от участия в соревнованиях на два года, Велиеву и Халилова - на четыре года.

Отсчет дисквалификации у Саиды Алиевой начался с 16 февраля 2024 года, у Гюнель Веливой - с 7 сентября 2023 года, а у Ровшана Халилова - с 18 ноября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üç idmançısı dopinqə görə cəzalandırılıb

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