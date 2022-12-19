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Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал на турнире в Казахстане

Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал на турнире в Казахстане Азербайджанские боксеры удачно стартовали на международном турнире в Караганде (Казахстан).
Индивидуальные
19 декабря 2022 г. 15:37
Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал на турнире в Казахстане

Азербайджанские боксеры удачно стартовали на международном турнире в Караганде (Казахстан).

Как сообщили Report в Федерации бокса, три спортсмена азербайджанской сборной пробились в полуфинал.

Так, чемпион Европы, азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов в весовой категории 51 кг в четвертьфинале одолел кыргызстанского визави Баеля Урустанбая и вышел в полуфинал. В полуфинале Ниджат Гусейнов встретится с кубинцем Рейесом Ромеро.

В весовой категории 71 кг Сархан Алиев в 1/4 финала оказался сильнее казахстанского боксера Топербергена Жертписбая, а Рашид Гасанов победил другого казахстанского спортсмена Алипашу Насирова. В итоге в полуфинале двое азербайджанских боксеров поборются между собой за выход в финал.

Другие азербайджанские боксеры Руслан Гадиров (54 кг) и Азрак Бабиров (57) в 1/4 финала уступили соответственно Жандаулету Сарсенбаеву и Рустаму Шауменову (оба из Казахстана).

Отметим, что турнир, в котором участвуют до 150 боксеров из Азербайджана, Казахстана, Кубы, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана и Камбоджи, завершится 21 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turnirə uğurlu start veriblər

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