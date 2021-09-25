Третью практику Гран-при России "Формулы-1" отменили в Сочи

Третья сессия свободных заездов российского этапа "Формулы-1" отменена из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи. Как передает Report, об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт "Формулы-1".

Третья сессия свободных заездов российского этапа "Формулы-1" отменена из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи. Как передает Report, об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт "Формулы-1".

"Третья практика отменена. Сильный дождь в Сочи означает, что последняя практика не состоится", – отмечается в сообщении.

Третья практика Гран-при страны должна была открыться в 12:00. Первая и вторая сессии тренировочных гонок прошли в пятницу, 24 сентября, в соответствии с расписанием. Квалификация запланирована на 15:00.

Ранее стало известно, что после того как в городе несколько дней шли обильные осадки, часть трассы "Сочи-Автодром" оказалась под водой.

