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Тренеры по дзюдо из Азербайджана приняли участие в профессиональных курсах в Японии

Тренеры по дзюдо из Азербайджана приняли участие в профессиональных курсах в Японии Шесть тренеров по дзюдо из Азербайджана приняли участие в профессиональных тренерских курсах в Институте Кодокан в Токио, Япония.
Индивидуальные
4 июля 2024 г. 15:16
Тренеры по дзюдо из Азербайджана приняли участие в профессиональных курсах в Японии

Шесть тренеров по дзюдо из Азербайджана приняли участие в профессиональных тренерских курсах в Институте Кодокан в Токио, Япония.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо, в ходе 10-дневного курса тренеры обучались техникам ката и кодокан.

Тренеры приняли участие в занятиях, проводимых в институте. Менеджер по образованию Федерации дзюдо Азербайджана Орхан Оруджзаде провел встречи с руководством Института Кодокан для обсуждения будущей образовательной деятельности и взаимного сотрудничества.

Отметим, что курс проходил с 25 июня по 3 июля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın cüdo məşqçiləri Yaponiyada peşəkar kurslarda iştirak edib

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