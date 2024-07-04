Тренеры по дзюдо из Азербайджана приняли участие в профессиональных курсах в Японии

Шесть тренеров по дзюдо из Азербайджана приняли участие в профессиональных тренерских курсах в Институте Кодокан в Токио, Япония.
Как сообщили Report в Федерации дзюдо, в ходе 10-дневного курса тренеры обучались техникам ката и кодокан.
Тренеры приняли участие в занятиях, проводимых в институте. Менеджер по образованию Федерации дзюдо Азербайджана Орхан Оруджзаде провел встречи с руководством Института Кодокан для обсуждения будущей образовательной деятельности и взаимного сотрудничества.
Отметим, что курс проходил с 25 июня по 3 июля.