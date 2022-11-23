Тренер спортивного клуба Ocaq: Гордимся нашими гимнастами

11:44

Гимнасты клуба Ocaq Sport показывают очень хорошие результаты, что является предметом гордости.

Об этом Report сказала тренер клуба Симара Джафарова, комментируя завоевание азербайджанскими гимнастками 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей на международном турнире II New Look Cup в Тбилиси (Грузия).

По ее словам, несмотря на напряженные тренировки, спортсмены показали хороший результат на соревновании: "Мы признательны федерации, министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, замминистра Мариане Василевой за созданные условия".

Комментируя предстоящий Кубок Ocaq, С.Джафарова отметила, что в нем ожидается участие представителей 12 стран: "Ждем от наших спортсменов хороших результатов. Надеемся, что они не подведут нас. Мы полностью готовы к турниру. Верим, что все будет соответствовать нашим ожиданиям".

Отметим, что с 25-го по 27-ое ноября, клуб Ocaq Sport впервые проведет 1-й международный Кубок Ocaq по художественной гимнастике.