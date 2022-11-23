О нас

Тренер спортивного клуба Ocaq: Гордимся нашими гимнастами

Тренер спортивного клуба Ocaq: Гордимся нашими гимнастами 11:44
Индивидуальные
23 ноября 2022 г. 12:12
Тренер спортивного клуба Ocaq: Гордимся нашими гимнастами

Гимнасты клуба Ocaq Sport показывают очень хорошие результаты, что является предметом гордости.

Об этом Report сказала тренер клуба Симара Джафарова, комментируя завоевание азербайджанскими гимнастками 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей на международном турнире II New Look Cup в Тбилиси (Грузия).

По ее словам, несмотря на напряженные тренировки, спортсмены показали хороший результат на соревновании: "Мы признательны федерации, министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, замминистра Мариане Василевой за созданные условия".

Комментируя предстоящий Кубок Ocaq, С.Джафарова отметила, что в нем ожидается участие представителей 12 стран: "Ждем от наших спортсменов хороших результатов. Надеемся, что они не подведут нас. Мы полностью готовы к турниру. Верим, что все будет соответствовать нашим ожиданиям".

Отметим, что с 25-го по 27-ое ноября, клуб Ocaq Sport впервые проведет 1-й международный Кубок Ocaq по художественной гимнастике.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Ocaq Sport" klubunun məşqçisi: "Gimnastlarımızla fəxr edirik"

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 50
Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 50
23 ноября 2022 г. 12:22
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi