Тренер сборной Словакии: Выступление азербайджанских гимнастов завораживает

Тренер сборной Словакии по художественной гимнастике Адела Димова считает выступления азербайджанских гимнастов завораживающими.

Тренер сборной Словакии по художественной гимнастике Адела Димова считает выступления азербайджанских гимнастов завораживающими.

Как сообщает Report, об этом тренер национальной команды Словакии сказала в заявлении пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

По ее словам, когда азербайджанские гимнасты выступают и демонстрируют свои программы, чувствуешь себя как в сказке: "Кажется, что инструменты в их руках волшебные".

Работающая тренером уже 12 лет бывшая гимнастка болгарского происхождения заявила, что до этого неоднократно бывала в Баку, принимала участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

"В Баку много высококвалифицированных специалистов, которые всегда готовы нам помочь. Атмосфера и условия здесь на самом высоком уровне. Мне нравится Национальная гимнастическая арена, там созданы все необходимые условия. К сожалению, у нас нет таких условий", - добавила тренер.

В завершение она выразила благодарность члену Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана, заместителю министра молодежи и спорта Мариане Василевой.