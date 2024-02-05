Тренер сборной Словакии: Выступление азербайджанских гимнастов завораживает

Тренер сборной Словакии по художественной гимнастике Адела Димова считает выступления азербайджанских гимнастов завораживающими.
Как сообщает Report, об этом тренер национальной команды Словакии сказала в заявлении пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
По ее словам, когда азербайджанские гимнасты выступают и демонстрируют свои программы, чувствуешь себя как в сказке: "Кажется, что инструменты в их руках волшебные".
Работающая тренером уже 12 лет бывшая гимнастка болгарского происхождения заявила, что до этого неоднократно бывала в Баку, принимала участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.
"В Баку много высококвалифицированных специалистов, которые всегда готовы нам помочь. Атмосфера и условия здесь на самом высоком уровне. Мне нравится Национальная гимнастическая арена, там созданы все необходимые условия. К сожалению, у нас нет таких условий", - добавила тренер.
В завершение она выразила благодарность члену Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана, заместителю министра молодежи и спорта Мариане Василевой.