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Тренер сборной Словакии: Выступление азербайджанских гимнастов завораживает

Тренер сборной Словакии: Выступление азербайджанских гимнастов завораживает Тренер сборной Словакии по художественной гимнастике Адела Димова считает выступления азербайджанских гимнастов завораживающими.
Индивидуальные
5 февраля 2024 г. 16:52
Тренер сборной Словакии: Выступление азербайджанских гимнастов завораживает

Тренер сборной Словакии по художественной гимнастике Адела Димова считает выступления азербайджанских гимнастов завораживающими.

Как сообщает Report, об этом тренер национальной команды Словакии сказала в заявлении пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

По ее словам, когда азербайджанские гимнасты выступают и демонстрируют свои программы, чувствуешь себя как в сказке: "Кажется, что инструменты в их руках волшебные".

Работающая тренером уже 12 лет бывшая гимнастка болгарского происхождения заявила, что до этого неоднократно бывала в Баку, принимала участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

"В Баку много высококвалифицированных специалистов, которые всегда готовы нам помочь. Атмосфера и условия здесь на самом высоком уровне. Мне нравится Национальная гимнастическая арена, там созданы все необходимые условия. К сожалению, у нас нет таких условий", - добавила тренер.

В завершение она выразила благодарность члену Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана, заместителю министра молодежи и спорта Мариане Василевой.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya yığmasının məşqçisi: “Azərbaycan gimnastlarının çıxışına baxanda insan özünü nağıllardakı kimi hiss edir”

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