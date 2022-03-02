Тренер сборной : Гаджи Алиев - это Криштиану Рональдо борьбы

"Всякий раз в беседе с Гаджи Алиевым в шутку называю его Криштиану Рональдо борьбы».

"Всякий раз в беседе с Гаджи Алиевым в шутку называю его Криштиану Рональдо борьбы».

Главный тренер сборной Азербайджана по пляжной борьбе Оян Назариани рассказал Report о серебряном призере летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, трехкратном чемпионе мира и трехкратном чемпионе Европы Гаджи Алиеве.

28-летний специалист дал положительную оценку физическому состоянию спортсмена по весовой категории в 65 кг: «Рональду понимает серьезность своего возраста и поэтому много тренируется. Невзирая на медали и титулы, Гаджи делает то же самое. И до, и после Олимпиады в Токио его тренером являюсь я. Подготовительный процесс осуществляется на базе сборной команды. Всячески оказываем поддержку Алиеву на силовых тренировках. Когда спортсмен изъявляет желание тренироваться не по пляжной борьбе, а по вольной и греко-римской, создаем для него такие условия тренировок с нашими общими друзьями. Так, мы несколько раз соревновались по греко-римской борьбе с Исламом Аббасовым».

Тренер опроверг слухи о том, что Алиев изъявил желание завершить карьеру в спорте: «Он и после Олимпиады продолжал тренироваться. Просто ходили слухи о том, что он хочет уйти из спорта. Поэтому Гаджи выступил с опровержением по этом поводу на своей страничке в социальной сети и добавил, что продолжит свой путь. Он здоров и чувствует себя превосходно. Во всяком случае, борец не информировал меня о своем желании уйти из спорта. Как я уже отметил выше, Алиев ответил относительно своей карьеры».

Тренер поделился также мнением о неудачном выступлении Гаджи Алиева на Олимпиаде в Токио: «На таком важном состязании как Олимпиада судьба золотой медали определяется в какой-то решающий момент. Наш спортсмен был недалек от медали. Но удача тогда улыбнулась японскому борцу Такуто Отогуро, он и стал чемпионом мира. Хотя по основным показателям Гаджи вовсе не уступал сопернику. И держался молодцом до конца.

Достаточными оказались и его техническая и тактическая подготовки. Спортсмен демонстрировал это и в предыдущих соревнованиях. Возможно Алиев потерпел тогда поражение из психологических соображений или же просто не смог осуществить задуманный прием. Никто из спортсменов не является машиной, которая работает всегда идеально. Да и машины иногда дают технические сбои, и это не секрет. Бывало, когда приемы не удавались и соперник оказывался сильным и натренированным. Не было ощутимой разницы между Гаджи Алиевым и его соперником в финале. Верю в то, что наш спортсмен завоюет золотую медаль Олимпиады – 2024 в Париже. Смогут стать золотыми призерами и наши спортсмены по греко-римской и вольной борьбе. Наши спортсмены продолжают усиленно работать над собой. Есть большая надежда на победу».