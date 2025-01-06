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Тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе оценил итоги национального чемпионата

Тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе оценил итоги национального чемпионата Тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Гасан Алиев оценил итоги национального чемпионата.
Индивидуальные
6 января 2025 г. 18:38
Тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе оценил итоги национального чемпионата

Тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Гасан Алиев оценил итоги национального чемпионата.

Как сообщает Report, он отметил, что некоторые спортсмены смогли проявить себя, в то время как другие не смогли выступить из-за травм или других причин.

"На чемпионате не было ничего неожиданного. Результат показали те спортсмены, от которых мы их ждали. В субботу начались тренировочные сборы, а в феврале пройдет турнир в Хорватии, где мы проверим способности спортсменов", - заявил Алиев.

По его словам, одним из ярких участников стал Гусейн Гарибов, который в этом году стал чемпионом в весовой категории 60 кг.

"Решение о его участии в международных турнирах примет главный тренер. Чемпионство важно, но его недостаточно для серьезных соревнований. Мы продолжим следить за молодыми перспективными борцами", - добавил он.

Г.Алиев подчеркнул, что турнир в Хорватии станет первым в этом году, и сборная отправится туда основным составом.

Напомним, что с 24 по 27 декабря во Дворце спорта Баку прошел чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

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