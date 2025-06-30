Тренер сборной Азербайджана по борьбе: Мы стали чемпионами Европы в третий раз за последние четыре года

Тренер сборной Азербайджана по борьбе: Мы стали чемпионами Европы в третий раз за последние четыре года

Мы стали чемпионами Европы в третий раз за последние четыре года.

https://images.report.az/photo/af7e9f94-37d6-3427-8c55-a640e0dc7f01.jfif https://images.report.az/photo/af7e9f94-37d6-3427-8c55-a640e0dc7f01.jfif

Мы стали чемпионами Европы в третий раз за последние четыре года. Как сообщает Report , об этом заявил журналистам старший тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Абульфат Мамедов, комментируя по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев победу своих подопечных на континентальном первенстве U15 в Италии. Он отметил, что доволен выступлением сборной на чемпионате. "Наши молодые спортсмены снова выступили хорошо. Конкуренция с каждым годом усиливается. Слава Всевышнему, мы превзошли все команды. В следующем году состав команды почти полностью обновится за исключением Гусейна Амрахова и Худаяра Керимова, они останутся в сборной" - добавил А. Мамедов, имея в виду переход в другую возрастную категорию. Напомним, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшая одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали, заняла первое место, набрав 131 очко. Армения (125 очков) стала второй, а Грузия (99 очков) - третьей. В составе сборной Омар Салманов (44 кг) стал чемпионом Европы, Гусейн Амрахлы (38 кг) и Руслан Нуриев (75 кг) завоевали серебряные медали, а Худаяр Керимли (38 кг), Гусейн Мустафазаде (52 кг) и Надир Гасанов (62 кг) - бронзовые. Команда стала чемпионом Европы в третий раз, сборная добивалась аналогичного успеха в 2022 и 2024 годах. Подпишитесь на наш Telegram канал