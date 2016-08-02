​Тренер сборной Азербайджана: На олимпиаде будет серьезная конкуренция

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Шахматистки первой и второй азербайджанских команд, которые примут участие в Бакинской шахматной олимпиаде, продолжают учебно-тренировочный сбор в Габале.

Как сообщает Report, шахматистки готовятся под руководством тренеров - Фикрета Сидейифзаде, Константина Ланда, Анара Аллахвердиева, Сархана Гулиева и Фарида Аббасова.

Фикрет Сидейифзаде и Сархан Гулиев дали оценку подготовительному процессу.

Ф.Сидейифзаде придает важное значение проведению в Баку Всемирной шахматной олимпиады: "На олимпиаде примут участие около 100 стран. Это означает, что в Баку будут бороться команды из любой точки мира".

С.Гулиев сказал, что шахматисты готовятся с большим желанием: "Это вторая подобная подготовка команды. Шахматисты тренируются с большим усердием и осознают ответственность. На олимпиаде между женскими командами будет серьезная конкуренция. До олимпиады мы планируем еще два сбора. Сначала примем участие на дружеской встрече со сборной Грузии. Последняя подготовка начнется 19 августа. Верю, что наши шахматистки будут полностью готовы к олимпиаде".

Отметим, что второй подготовительный этап завершится 5 августа.