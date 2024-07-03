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Тренер российской сборной по борьбе обвиняется в терроризме

Тренер российской сборной по борьбе обвиняется в терроризме В Щербинском районном суде Москвы тренеру молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде предъявлено обвинение в оказании содействия террористической деятельности.
Индивидуальные
3 июля 2024 г. 20:45
Тренер российской сборной по борьбе обвиняется в терроризме

В Щербинском районном суде Москвы тренеру молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде предъявлено обвинение в оказании содействия террористической деятельности.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"На рассмотрении перед судом - ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Исматзоды", - сказали в суде.

По словам следователя, у Исматзоды есть родственник, который в настоящее время привлекается за терроризм в Таджикистане, а также участвует в военных действиях в Сирии. Кроме того, при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература, говорится в сообщении.

Мужчина был задержан по подозрению в склонении и вербовке в террористическую деятельность.

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