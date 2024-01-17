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Тренер по художественной гимнастике: В Баку наши спортсмены приобретают хороший опыт

Тренер по художественной гимнастике: В Баку наши спортсмены приобретают хороший опыт В Баку наши спортсмены приобретают хороший опыт.
Индивидуальные
17 января 2024 г. 15:58
Тренер по художественной гимнастике: В Баку наши спортсмены приобретают хороший опыт

В Баку наши спортсмены приобретают хороший опыт.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам тренер по художественной гимнастике Олимпийского спортивного комплекса Гахского района и комплекса "Загатала Талачай" Севда Рамазанова, касаясь учебно-тренировочного сбора на Национальной гимнастической арене.

Специалист отметила, что по сравнению с 2023 годом количество гимнастов в регионе увеличилось: "Здесь мы проведем неделю тренировок. Если в прошлом году мы приехали с 4 спортсменами, то на этот раз количество гимнастов достигло 11. В ходе учебно-тренировочного сбора гимнасты повышают свою физическую подготовку. Выражаем благодарность Федерации гимнастики Азербайджана за созданные условия".

С.Рамазанова выразила надежду на организацию таких сборов 2-3 раза в год: "В прошлом году мы участвовали в ряде соревнований, добились успехов. Придерживаясь этой традиции, мы намерены в этом году принять участие в еще большем количестве международных соревнований и удвоить количество наших медалей".

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Версия на азербайджанском языке Bədii gimnastika məşqçisi: “İdmançılarımız Bakıya gələndə çox yaxşı təcrübə toplayırlar”

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