​Тренер немецкой сборной по гребле попал в тяжелую аварию в Рио

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Тренер сборной Германии по гребле на каноэ Штефан Хенце находится в критическом состоянии после аварии в столице Олимпиады Рио-де-Жанейро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Хенце получил серьезную травму головы в результате дорожно-транспортного происшествия, находясь в такси. После происшествия тренер был доставлен в больницу, в которой не оказалось неврологического отделения. В результате немца пришлось перевозить в другое отделение, расположенное на расстоянии 20 км от первого. В данный момент Хенце находится в критическом состоянии.

"Мы бы хотели сообщить хорошие новости, но пока можем только скрестить пальцы и молиться", - сказал президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн.

Вместе с Хенце в машине находился еще один сотрудник сборной - Кристиан Кединг, он получил легкие травмы и уже выписан из больницы.