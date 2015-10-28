​Тренер национальной команды: Если бы судьи были более справедливы, мы могли завоевать как минимум 4 медали

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "По известным причинам нам не удалось участвовать на прошедшем ранее европейском первенстве. Благодаря условиям, созданным новым руководством федерации, мы приняли участие на 4-недельном мировом первенстве".

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, об этом заявил тренер национальной команды молодых дзюдоистов Фархад Мамедов, говоря об итогах прошедшего в Абу-Даби мирового первенства.

"Несмотря ни на что, наши дзюдоисты прекрасно выступили на соревнованиях. Некоторые из них проиграли из-за своих ошибок, а некоторые из-за ошибок судей. Однако двум нашим спортсменам - Хидаяту Гейдарову и Фирудину Дадашеву удалось завоевать бронзовые медали. Хотя Давуд Мамедов, Гусейн Рагимли и Натиг Гурбанлы были близки к победе, в последний момент они упустили свой шанс. Если бы судьи были более справедливы, мы могли завоевать как минимум 4 медали. Несмотря на непродолжительные тренировки, наши спортсмены смогли обрадовать нас своими результатами".