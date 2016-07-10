​Тренер: IAAF отклонила заявку олимпийской чемпионки Исинбаевой на выступление на ОИ

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на выступление на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года.Kак передает Report, об этом сообщает TASS.

"Лене пришел отказ, как и всем остальным. Клишина, видимо, исключение, так как она тренируется не в России", - сказал тренер спортсменки Евгений Трофимов.

Также руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова подтвердила, что IAAF отклонила заявки всех российских спортсменов на участие в международных стартах, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

"Отказы пришли всем, кроме Клишиной", - подчеркнула она.

Согласно решению совета IAAF от 17 июня, к участию в международных стартах, в том числе Олимпийских играх в Рио- де-Жанейро, будут допущены только те российские легкоатлеты, которые сумеют доказать свою непричастность к российской антидопинговой системе и допинговым скандалам.

В IAAF сообщили, что индивидуальные заявки на участие в международных стартах в организацию прислали 136 российских легкоатлетов, из которых только 68 - кандидаты на включение в олимпийскую сборную страны. Ранее IAAF допустила к международным стартам лишь бронзового призера чемпионата Европы в прыжках в длину Дарью Клишину, которая тренируется за границей.

Олимпийский комитет России и 68 российских легкоатлетов 3 июля подали иск в Спортивный арбитражный суд в Лазанне (CAS). Рассмотрение дела назначено на 19 июля, вердикт CAS озвучит не позднее 21 июля. Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа, окончательная заявка сборной России на Игры должна быть оформлена до 22 июля.