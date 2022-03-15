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Тренер: Борцы преподнесли азербайджанскому народу подарок в виде замечательный победы

Тренер: Борцы преподнесли азербайджанскому народу подарок в виде замечательный победы Спортсмены преподнесли азербайджанскому народу подарок в виде замечательный победы.
Индивидуальные
15 марта 2022 г. 09:58
Тренер: Борцы преподнесли азербайджанскому народу подарок в виде замечательный победы

Спортсмены преподнесли азербайджанскому народу подарок в виде замечательный победы.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку заявил главный тренер молодежной сборной Азербайджана по вольной борьбе Ариф Абдуллаев, завоевавшей золотую медаль в командном зачете на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве.

54-летний специалист поздравил всех любителей спорта и азербайджанский народ с победой: "На соревнованиях нас представляли 9 спортсменов. 7 из них завоевали медали. Мы вернулись домой с 4 золотыми и 3 бронзовыми медалями. Впервые сборная Азербайджана стала первой среди команд на чемпионате Европы U-23".

Абдуллаев подчеркнул, что молодежь получит шанс выступить на чемпионате Европы среди взрослых, который пройдет в Будапеште (Венгрия) 28 марта - 3 апреля: "Трое спортсменов из нашей команды примут участие в предстоящем соревновании".

Отметим, что в составе команды Зираддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) стали чемпионами Европы, победив всех своих соперников. Тофик Алиев (57 кг), Ашраф Ашыров (79 кг) и Айдын Ахмадов (125 кг) завоевали бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Arif Abdullayev: "Güləşçilər bu gözəl nəticəni xalqımıza bəxş etdilər"

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