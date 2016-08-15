​Тренер Азербайджана: Алимханулы сильнее Шахсуварлы, но наш обманул его и выиграл

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Старший тренер сборной Азербайджана Нариман Абдуллааев рассказал о последних встречах его подопечных с казахстанскими боксерами на Олимпиаде в Рио, передает Report со ссылкой на Vesti.kz.

Накануне Олжас Саттыбаев (до 52 кг) проиграл Эльвину Мамишзаде, а Жанибек Алимханулы (до 75 кг) уступил Камрану Шахсуварлы.

- В категории до 52 килограммов казахстанский боксер был действительно силен. Хороший боксер (Саттыбаев). Но сложилось так, что наш боец слишком долго был без дела. Вроде хорошо себя чувствовал, но был не тот, какой он есть. Он у нас чемпион мира. По бою я что скажу? Ваш тоже был хорош. Сильный, но выиграл наш. Я так считаю. По второму бою, опять же повторюсь, что казахский боксер был тоже сильный, но наш сегодня его обыграл, - сказал Абдуллаев.

- В чем Шахсуварлы обыграл Алимханулы?

- В тактическом плане. Закрылся, удары держал по рукам. Чуть-чуть двигался. Наносил удары. Чуть-чуть сай-степами. Так что, ваш физически был очень сильный и сильнее нашего. Это было явно видно, но наш его переиграл. Обманул и выиграл.