Тренер армянской команды заразил российского коллегу коронавирусом

Коронавирус диагностирован у тренера сборной России по боксу Антона Кадушина.

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы несколько дней назад владели информацией о положительном тесте. Мы все это время контролируем ситуацию. По имеющейся информации, у него легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона", - сказал Кремлев.

У.Кремлев сообщил, что Кадушин заразился от тренера национальной команды Армении. "В самолете он общался с тренерами из Армении, у одного из них тоже подтвердился вирус", - сказал Кремлев.

Напомним, что из-за коронавируса в Лондоне был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимали участие и азербайджанские боксеры.