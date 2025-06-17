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Тренер 13-летнего Хагана Ахмеда: Он победил Каруану один раз, а Карлсена — дважды на онлайн-соревнованиях

Тренер 13-летнего Хагана Ахмеда: Он победил Каруану один раз, а Карлсена — дважды на онлайн-соревнованиях Тренер 13-летнего Хагана Ахмеда: Он победил Каруану один раз, а Карлсена — дважды на онлайн-соревнованиях
Индивидуальные
17 июня 2025 г. 11:58
Тренер 13-летнего Хагана Ахмеда: Он победил Каруану один раз, а Карлсена — дважды на онлайн-соревнованиях

Победа азербайджанского шахматиста Хагана Ахмеда над Хикару Накамурой, занимающим вторую строчку мирового рейтинга, стала радостным и запоминающимся достижением.

Об этом Report заявил Расул Ибрагимов, тренер 13-летнего шахматиста.

Он поделился своими мыслями о победе юного интеллектуала над американским гроссмейстером на чемпионате мира по рапиду в Лондоне.

"Это радостная и запоминающаяся победа. На портале "Chess.com" традиционно каждую неделю проводятся турниры. У Хагана Ахмеда там уже есть опыт. Он старается не пропускать эти соревнования. В онлайн-турнирах он даже побеждал Фабиано Каруану (США), а Магнуса Карлсена (Норвегия) — дважды. Однако онлайн-турниры считаются полусерьезными. В любом случае, там невольно могут возникнуть мысли, что кто-то использует электронные средства. Но живые шахматы — совсем другое дело", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что возможность играть с известными шахматистами в одном турнире не так доступна, и пользуясь случаем поблагодарил команду "Турецких авиалиний" за создание условий для участия. "Это очень полезно для шахматиста с точки зрения опыта. Но победа — это совсем другая радость. Выигрыш у Накамуры был неожиданным. Он известен как мастер блица. Хотя и онлайн, но у Хагана есть опыт игры с этими шахматистами", - сказал он.

Тренер также рассказал о перспективах Хагана Ахмеда: "Он талантливый ребенок. У него есть перспективы. Он также находится под наблюдением Федерации шахмат Азербайджана. Но для быстрого раскрытия его таланта обязательно нужна спонсорская поддержка. Без этого трудно подняться на высоты".

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Версия на азербайджанском языке 13 yaşlı şahmatçının məşqçisi: "Xaqan Əhməd onlayn yarışlarda Karuananı, iki dəfə isə Karlseni məğlub edib"

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