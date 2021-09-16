Трехкратный паралимпийский чемпион: Мой успех - это успех страны - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с трехкратным чемпионом летних Паралимпийских игр Токио-2020, азербайджанским пловцом Романом Салей.

Интервью Report с трехкратным чемпионом летних Паралимпийских игр Токио-2020, азербайджанским пловцом Романом Салей.

"Каждая из моих золотых медалей весит 600 грамм"

- Вы - первый в нашей стране трехкратный паралимпийский чемпион. Поздравляем с этим знаменательным событием. Скажите, каково это - ощущение триумфа?

- Спасибо за поздравления. Ощущения замечательные. Завоевывая медаль, испытываешь непередаваемые чувства. А когда этих медалей три, чувства утраиваются. Я доволен результатами.

- Истории известны случаи завоевания спортсменами нескольких медалей в одном виде спорта. Такое бывало на Олимпиаде. Так, например, американский пловец Майкл Фелпс завоевал пять золотых медалей на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио. Сколько спортсменов выиграли такое количество медалей на Паралимпийских играх?

- Да, есть спортсмены, завоевавшие несколько медалей и на Паралимпиаде. Такое случается в таких видах спорта, как плавание и легкая атлетика. Да, были спортсмены, завоевавшие несколько медалей в одном виде спорта и на Паралимпиаде в Токио. Например, я. Среди азербайджанских спортсменов пока только мне удалось завоевать сразу 3 золотые медали.

- Сколько весит Ваша медаль?

- Каждая по 600 грамм. Довольно тяжелая ноша...

- До Вас на Паралимпиадах больше всех медалей завоевал парадзюдоист Ильхам Закиев. Вы побили его рекорд. Он поздравил Вас?

- Да, поздравил.

"В Рио он был чемпионом, а я вторым, на сей раз мы поменялись местами"

- Спринтерские состязания всегда интересны зрителям. К сожалению, из-за пандемии в Токио болельщикам не позволили наблюдать за ходом соревнований...

- Да, зрителей не было. Но наши товарищи поддержали нас. Выступление при пустых трибунах несколько сбило нас с толку. Но поддержка была, мы чувствовали, что за нас болеют.

- На предыдущих паралимпиадах мы никогда не завоевывали столько золотых медалей. В чем была разница между играми пять лет назад и нынешними, когда азербайджанские спортсмены выступили так успешно: может быть, конкуренция была не на желаемом уровне?

- Нет. Просто мы поработали над ошибками и показали хороший результат. Возможно, завтра придет кто-то сильнее, но на сегодняшний день мы лучшие.

- Вы выиграли серебряную медаль в Рио-2016, а на нынешней Паралимпиаде трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Как Вы объясняете такую разницу в личных достижениях?

- Соревнования в Рио были моей первой Паралимпиадой. Я был неопытен, состязался с сильными соперниками. Как уже отмечал, я поработал над своими ошибками. Поставив перед собой конкретную цель, я добился желаемого.

- Сколько у Вас было конкурентов в Рио-де-Жанейро и Токио?

- В плавании есть классификация и финальный этап. Сначала вы соревнуетесь в классификации, а потом 8 человек борются в финале. Из-за пандемии не все смогли приехать. Например, в Рио-2016 было много пловцов из разных стран. А в Токио соревновались 16 сильнейших спортсменов.

- Был ли у Вас соперник на Паралимпиаде в Токио, с которым вы соревновались и в Рио?

- На каждой дистанции у меня был свой соперник. Одним из моих главных соперников был украинец Сергей Клипперт, ставший победителем прошлых игр. В Рио он был чемпионом, а я вторым. На этот раз мы поменялись местами. На дистанции 100 метров вольным стилем украинец Максим Веракса был одним из главных соперников. Он - достойный соперник. Для меня было честью соревноваться с ним и одержать победу. Это повысило мою самооценку. А на дистанции 100 метров баттерфляем моим главным соперником был Стивен Клерк из Великобритании. Он установил новый мировой рекорд в апреле. Я опередил таких опытных и титулованных спортсменов, завоевав золотые медали.

"У моих родителей тоже слабое зрение"

- Давайте немного вернемся в прошлое. Вы родились в Беларуси. Ваш брат Дмитрий Салей тоже пловец. Вы оба паралимпийцы, видимо, из-за проблем со зрением...

- У родителей тоже слабое зрение. Наша проблема со зрением врожденная. Родители с детства прививали нам мысль о том, что у нас нет физических недостатков, что мы здоровые, полноценные дети. Мы играли с дворовыми ребятами, будучи уверенными, что у нас нет физических недостатков. Я вижу, но расплывчато. Вот, говорят, что, если открыть глаза под водой, все кажется размытым. Так и с моим зрением.

- В свое время Азербайджан представлял и Ваш брат...

- Да. Он начал свою карьеру в Беларуси. Затем перебрался в Азербайджан, боролся на Олимпиаде в Рио и завоевал две серебряные медали. Позже он снова вернулся в Беларусь и в настоящее время выступает там. Его выступление в Токио было не очень удачным: дважды он занимал лишь 6-е место.

- Вы соперничали с ним в Токио?

- Да, мы были соперниками на дистанции 50 метров вольным стилем. Я быстро добрался до финиша и занял 4-е место.

- Вы участвуете в заплывах на 100 метров. То есть силы позволяют...

- Я с детства совершал заплывы на большие расстояния. Однако самая длинная дистанция в паралимпийском плавании - 400 метров.

"С удовольствием снялся бы в рекламе"

- В одном из интервью Ваш брат сказал, что его выбор в пользу Азербайджана обусловлен тем, что здесь не обманывают спортсменов...

- Это его личное мнение (смеется). У меня были свои причины, но я не хочу говорить о них. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Национальный паралимпийский комитет Азербайджана за предоставленную мне возможность. Мой успех - мое личное достижение и успех страны, ведь я поднимаю флаг Азербайджана.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Вас и после Олимпиады в Рио, и после Олимпиады в Токио. Поделитесь своими впечатлениями?

- Это был волнительный момент для меня. Я испытал чувство гордости. Представить только, глава государства принял меня, пожал руку, наградил. Это удивительные чувства. Ощущаешь собственную значимость...

- Как Вы намерены потратить деньги, полагающиеся Вам в соответствии с распоряжением?

- Я 8 лет живу в Азербайджане, но квартиры пока что не имею. Хочу приобрести себе жилье. С удовольствием снялся бы в рекламе.

- Вы получили какие-либо предложения в этом году?

- Пока нет. В настоящее время у меня нет даже клуба.

- Вы следили за ситуацией во время 44-дневной войны?

- В то время я находился в Беларуси, но был в курсе происходящего в Азербайджане.

"В Беларуси сожалеют о моем приезде в Азербайджан"

- Вы ездили в Беларусь после Паралимпиады в Токио?

- Нет. Я еще не видел жену после Паралимпиады. Она с нетерпением ждет меня.

- Тренеры из Беларуси, которые видели ваши результаты, не жалеют о том, что отпустили Вас в Азербайджан?

- Об этом мне пока ничего неизвестно. Полагаю, сожалеют. Но это мое решение. Я сам выбираю, в какой стране выступать.

- Азербайджанские пловцы неудачно выступили на Олимпиаде в Токио. Баку расположен на берегу Каспийского моря. Как Вы думаете, почему они не могут добиться того же успеха, которого добились паралимпийцы?

- Тех, кто занимается плаванием, нужно развивать с самого детства. Разумеется, это мое личное мнение. Не стоит пытаться добиться успеха сразу. Нужно проявить терпение и идти к намеченной цели.

- Если сравнивать с Беларусью, есть ли в Азербайджане подходящие условия для развития этого вида спорта?

- Думаю, что в Азербайджане есть возможности для развития любого вида спорта. Главное желание. Нельзя стоять на месте.

"Я буду собой, а не Майклом Фелпсом"

- Есть ли еще цели, которых Вы хотите достичь, как в спортивной, так и в личной жизни?

- В спортивном плане моей главной целью было завоевать паралимпийское золото. Я уже достиг этого. Но я не собираюсь останавливаться.

- А в жизни?

- У меня любимая жена, прекрасная семья.

- У Вас есть конкретная цель в спортивном плане? Например, стать Майклом Фелпсом в Паралимпиаде...

- Конечно, я уважаю Фелпса. Он великий спортсмен. Но я всегда буду оставаться самим собой (смеется).

- Кто является рекордсменом по завоеванным титулам в соревнованиях по плаванию на Паралимпиаде?

- Не могу сказать точно. Но могу отметить Игоря Бокина из Беларуси. Он завоевал пять золотых медалей на Паралимпиаде в Рио и столько же в Токио.

- В Азербайджане есть команды по парадзюдо, паратхэквондо, параатлетике. Сформировалась ли такая команда по плаванию?

- Нет. Но хотелось бы, чтобы Федерация плавания Азербайджана уделяла внимание и нам - парапловцам. Не надо делать различий. Мы завоевали золотые медали на Паралимпиаде. Хотелось бы ощутить поддержку.

- Говорят, что паралимпийцы борются не только со своими соперниками, но и со своими проблемами. Своими высокими результатами они показывают, как жить, как получать удовольствие от жизни, становясь подлинными образцами для подражания. Что бы Вы хотели пожелать людям, замкнутым, зацикленным на своих проблемах и неуверенным в себе?

- Человек способен сделать все, что пожелает. Мне всегда говорили, что я смогу достичь в жизни всего, чего захочу. Теперь и я говорю, что нужно только захотеть. И попробовать! Если изо дня в день твердить себе, что ничего не сможешь, ничего и не получится.