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    ​Трехкратный чемпион Паралимпийских игр скончался на 35-м году жизни

    Причины смерти Тараса Крыжановского не называются

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Трехкратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам россиянин Тарас Крыжановский скончался на 35-м году жизни. Как сообщает Report, об этом сообщается в соболезновании, помещенном на официальном сайте Паралимпийского комитета России.

    Причины смерти известного спортсмена не называются.

    Отметим что, Тарас Крыжановский на зимних паралимпийских играх 2002 и 2006 гг. завоевал три золотые медали в лыжных гонках. Он был неоднократным чемпионом и призером мировых чемпионатов. В 2006 году спортсмен на торжественной церемонии открытия Паралимпиады в Турине был знаменосцем сборной России, а в 2014 году Крыжановский принял участие в эстафете Паралимпийского огня на церемонии открытия Паралимпиады на стадионе «Фишт» в Сочи.

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