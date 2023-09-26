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Трехкратный чемпион мира: Это большой успех для азербайджанского спорта

Трехкратный чемпион мира: Это большой успех для азербайджанского спорта "Это большой успех для азербайджанского спорта. Мы также завоевали две путевки на летние Олимпийские игры Париж-2024. Думаю, хорошо подготовившись, получим все лицензии".
Индивидуальные
26 сентября 2023 г. 01:14
Трехкратный чемпион мира: Это большой успех для азербайджанского спорта

"Это большой успех для азербайджанского спорта. Мы также завоевали две путевки на летние Олимпийские игры Париж-2024. Думаю, хорошо подготовившись, получим все лицензии".

Как передает Report, об этом заявил журналистам чемпион мира по греко-римской борьбе Эльдениз Азизли.

Э.Азизли (55 кг), ставший в Белграде победителем мундиаля в третий раз, напомнил, что установил рекорд в истории греко-римской борьбы в период нашей независимости: "До сих пор никто не добивался такого в истории независимого Азербайджана. Конечно, до этого периода Махяддин Аллахвердиев добивался этого результата, но не в период независимости. К счастью, я смог это сделать".

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Версия на азербайджанском языке Eldəniz Əzizli: "Olimpiadaya qədər bütün lisenziyaları əldə etmək niyyətindəyik"

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