Трехкратный чемпион мира: Это большой успех для азербайджанского спорта

"Это большой успех для азербайджанского спорта. Мы также завоевали две путевки на летние Олимпийские игры Париж-2024. Думаю, хорошо подготовившись, получим все лицензии".

"Это большой успех для азербайджанского спорта. Мы также завоевали две путевки на летние Олимпийские игры Париж-2024. Думаю, хорошо подготовившись, получим все лицензии".

Как передает Report, об этом заявил журналистам чемпион мира по греко-римской борьбе Эльдениз Азизли.

Э.Азизли (55 кг), ставший в Белграде победителем мундиаля в третий раз, напомнил, что установил рекорд в истории греко-римской борьбы в период нашей независимости: "До сих пор никто не добивался такого в истории независимого Азербайджана. Конечно, до этого периода Махяддин Аллахвердиев добивался этого результата, но не в период независимости. К счастью, я смог это сделать".