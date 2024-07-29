Трехкратная олимпийская чемпионка раскритиковала условия в Олимпийской деревне

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус из Австралии пожаловалась на условия в Олимпийской деревне в Париже.

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус из Австралии пожаловалась на условия в Олимпийской деревне в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail.

Титмус считает, что не смогла показать свой лучший результат из-за условий в Олимпийской деревне.

27 июля спортсменка завоевала золотую медаль Олимпиады в плавании вольным стилем на дистанции 400 м. В финальном заплыве Титмус показала время 3 минуты 57,49 секунды.

"Возможно, это было не то время, на которое я способна, но жизнь в Олимпийской деревне усложняет выступления. Эти условия определенно не рассчитаны на высокие результаты", - сказала спортсменка.