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Топурия победил Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе

Топурия победил Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе Представитель Испании Илия Топурия одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Индивидуальные
29 июня 2025 г. 09:08
Топурия победил Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе

Представитель Испании Илия Топурия одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Как сообщает Report, турнир UFC 317 проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

Титул чемпиона UFC в легком весе стал вакантным в мае после того, как его освободил россиянин Ислам Махачев, который перешел в полусреднюю весовую категорию. Российский спортсмен удерживал чемпионский пояс с октября 2022 года, проведя четыре успешные защиты. Махачев стал чемпионом благодаря победе над Оливейрой в бою за вакантный титул.

Топурии 28 лет. На его счету стало 17 побед в смешанных единоборствах при отсутствии поражений. Он ранее был чемпионом UFC в полулегком весе, провел одну успешную защиту, но решил оставить пояс ради перехода в другую весовую категорию. В активе 35-летнего Оливейры 35 побед и 11 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Бразилец ранее владел титулом в легком весе (2021-2022).

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