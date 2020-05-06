​Тони Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC

Американский боец Тони Фергюсон сдал тест на коронавирус в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

"Тони и вся команда сдали тест на коронавирус. Результаты будут известны позднее", - сказал собеседник агентства.

Фергюсон проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Хабиб Нурмагомедов, а сам бой планировался 19 апреля, однако он отказался от поединка.