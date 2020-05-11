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Тони Фергюсон не получил серьезных травм в поединке с Гейджи

Тони Фергюсон не получил серьезных травм в поединке с Гейджи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон не получил серьезных травм в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против соотечественника Джастина Гейджи.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США, штат Флорида). После поединка глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Фергюсон был отправлен в больницу.

"Тони не получил серьезных травм, разве что ушибы. Он уже готов идти дальше и начать готовиться к следующему бою", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что на счету Фергюсона 25 побед и четыре поражения. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

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