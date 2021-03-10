Томаса Баха переизберут президентом Международного олимпийского комитета

Он возглавляет МОК с 2013 года

Стартовала 137-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК), ее главным событием станут выборы президента организации.

Как передает Report, единственным кандидатом на пост является немец Томас Бах, он возглавляет МОК с 2013 года.

Выборы должны состояться в первый день работы сессии - в среду, 10 марта. Изначально сессия должна была пройти в Афинах, однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате. В таком виде сессия пройдет во второй раз за более чем вековую историю организации. Перед выборами Бах выступит с докладом, затем о своей работе отчитаются комиссии и администрация МОК.

Томасу Баху 67 лет, президентом МОК он был избран в 2013 году в Буэнос-Айресе. На этом посту он сменил бельгийца Жака Рогге. На тех выборах олимпийскому чемпиону по фехтованию 1976 года противостояли четыре человека, сейчас процедура пройдет на безальтернативной основе.

На время президентства Баха пришлись такие события как допинговый скандал в российском спорте и первый в истории перенос Олимпиады. Речь об Играх к Токио, проведение которых было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Они должны пройти нынешним летом.

Подготовка к Олимпиаде в японской столице будет обсуждаться 11 марта, во второй день работы сессии МОК. Тогда же будет поднята тема проведения в Пекине зимних Игр 2022 года, после - заслушан доклад комиссии МОК о проведении летних Игр 2032 года. При Томасе Бахе процедура выбора олимпийской столицы изменилась: организация отказалась от заявочных кампаний городов в пользу процедуры отбора наиболее подходящего кандидата в процессе переговоров. Приоритетным вариантом проведения Олимпиады в 2032 году является австралийский Брисбен.

Сессия завершится 12 марта. Еще одним важным пунктом ее заседания станет утверждение стратегии развития олимпийского движения до 2025 года, которая состоит из 15 пунктов. Она станет продолжением программы, утвержденной в 2013 году.