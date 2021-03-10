О нас
Report Georgia
Аудио новости

Томас Бах переизбран на пост президента МОК

Томас Бах переизбран на пост президента МОК Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок.
Индивидуальные
10 марта 2021 г. 19:37
Томас Бах переизбран на пост президента МОК

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок.

Как сообщает Report, об этом было объявлено в ходе 137-й сессии МОК.

Немец был единственным кандидатом на пост главы организации. За его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один.

Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Томасу Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Thomas Bach re-elected as IOC President
Версия на азербайджанском языке Tomas Bax ardıcıl 3-cü dəfə IOC-un prezidenti seçildi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Феррари представила болид на новый сезон Формулы-1
"Феррари" представила болид на новый сезон Формулы-1
10 марта 2021 г. 17:48
В Азербайджане впервые состоится Кубок чемпионов по стрельбе
В Азербайджане впервые состоится Кубок чемпионов по стрельбе
10 марта 2021 г. 16:36
Томаса Баха переизберут президентом Международного олимпийского комитета
Томаса Баха переизберут президентом Международного олимпийского комитета
10 марта 2021 г. 13:49
Большой шлем: В копилке Азербайджана еще 2 медали - ОБНОВЛЕНО-2
"Большой шлем": В копилке Азербайджана еще 2 медали - ОБНОВЛЕНО-2
7 марта 2021 г. 18:46
Азербайджанский атлет стал вице-чемпионом Европы
Азербайджанский атлет стал вице-чемпионом Европы
7 марта 2021 г. 15:36
Российcкий боец лишился пояса UFC за запрещенный прием 
Российcкий боец лишился пояса UFC за запрещенный прием 
7 марта 2021 г. 09:44
Большой шлем: Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу
"Большой шлем": Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу
6 марта 2021 г. 09:56
Азад Рагимов в ближайшие дни вернется в Баку 
Азад Рагимов в ближайшие дни вернется в Баку 
5 марта 2021 г. 11:04
Большой шлем: Керамет Гусейнов одолел двух соперников
Большой шлем: Керамет Гусейнов одолел двух соперников
5 марта 2021 г. 10:13
Нурмагомедов обсудит свою карьеру с главой UFC
Нурмагомедов обсудит свою карьеру с главой UFC
5 марта 2021 г. 05:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi