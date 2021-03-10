Томас Бах переизбран на пост президента МОК

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок.
Как сообщает Report, об этом было объявлено в ходе 137-й сессии МОК.
Немец был единственным кандидатом на пост главы организации. За его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один.
Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Томасу Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года.