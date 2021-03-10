Томас Бах переизбран на пост президента МОК

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок.

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок.

Как сообщает Report, об этом было объявлено в ходе 137-й сессии МОК.

Немец был единственным кандидатом на пост главы организации. За его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один.

Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Томасу Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года.