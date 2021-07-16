Томас Бах: Пьедестал создан не для политических демонстраций

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предостерег спортсменов от любых политических протестов в ходе церемоний награждения на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предостерег спортсменов от любых политических протестов в ходе церемоний награждения на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times.

"Пьедестал и церемония награждения медалями созданы не для политических демонстраций, - отметил Бах. - Они созданы для того, чтобы почтить спортсменов и тех, кто завоевал медали за спортивные достижения, а не за их личные взгляды".

Глава МОК подчеркнул, что Олимпиада должна объединять народы и страны, а не разобщать.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.