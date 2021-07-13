Томас Бах: Миссия будет полностью выполнена, когда все спортсмены покинут Токио

Вам удалось сделать столицу Японии самым подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю Игр.

Вам удалось сделать столицу Японии самым подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю Игр.

Как сообщает Report, об этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал на встрече с главой организационного комитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"В нынешних сложных обстоятельствах это еще более значимо. До начала соревнований остается совсем немного, а это значит, что еще многое необходимо сделать. Миссия будет полностью выполнена, когда все спортсмены покинут Токио", - подчеркнул глава МОК.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Местных жителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.