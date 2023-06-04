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Томас Бах: Чемпионат мира по таэквондо в Баку организован на высоком уровне

Томас Бах: Чемпионат мира по таэквондо в Баку организован на высоком уровне Проходящий в Баку чемпионат мира по таэквондо организован на высоком уровне.
Индивидуальные
4 июня 2023 г. 12:52
Томас Бах: Чемпионат мира по таэквондо в Баку организован на высоком уровне

Проходящий в Баку чемпионат мира по таэквондо организован на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, находящийся с визитом в нашей стране.

Бах с начала посетил Baku Crystal Hall, чтобы посмотреть чемпионат мира по таэквондо, а затем ознакомился со стендом World Taekwondo.

Ранее он встретился с командой беженцев, участвующей в чемпионате мира.

За ходом соревнований вместе с гостем наблюдали президент Всемирного таэквондо (WT) Чунгвон Чу, президент Федерации таэквондо Азербайджана Кямаляддин Гейдаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTomas Bax: “Bakıda taekvondo üzrə dünya çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunub”

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