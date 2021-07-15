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Токио впервые объявил о случаях заражения среди иностранных делегаций

Токио впервые объявил о случаях заражения среди иностранных делегаций Организационный комитет токийской Олимпиады в четверг впервые официально сообщил о случаях заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одн
Индивидуальные
15 июля 2021 г. 13:14
Токио впервые объявил о случаях заражения среди иностранных делегаций

Организационный комитет токийской Олимпиады в четверг впервые официально сообщил о случаях заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований.

С момента въезда в страну обоих инфицированных еще не прошло 14 установленных правилами дней карантина. Они также не находятся в Олимпийской деревне в Токио, однако место их текущего размещения не указывается.

К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии. Однако об этих случаях сообщали либо местные СМИ со ссылкой на источники, либо региональные власти, в ведении которых находятся объекты временного размещения спортсменов перед Играми. Оргкомитет объявил о случаях заражения впервые.

Ранее стало известно об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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