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Токио-2020: Зохра Агамирова не смогла выйти в финал

Токио-2020: Зохра Агамирова не смогла выйти в финал Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова не смогла выйти в финал летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
Индивидуальные
6 августа 2021 г. 13:25
Токио-2020: Зохра Агамирова не смогла выйти в финал

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова не смогла выйти в финал летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Как сообщает Report, по итогам четырех упражнений 20-летняя спортсменка набрала 87,800 баллов, не попав в первую десятку по результатам выступлений.

В настоящее время гимнастка занимает 11-ю строчку.

07.45

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завершила второе выступление на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, З.Агамирова продолжила свое выступление с композиции с обручем составил 23.000 балла.

На данный момент, по результатам двух упражнений, З.Агамирова занимает пятое место (46.400 балла).

Отметим, что по итогам квалификации 10 гимнасток, показавших лучший результат, попадут в финал индивидуального многоборья.

06:46

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступила в борьбу на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, З.Агамирова начала свое выступление в квалификации с композиции с мячом.

За упражнение она получила 23.400 балла.

Агамирова также представит упражнения с обручем, лентой и булавами.

По итогам квалификации 10 гимнасток, показавших лучший результат, попадут в финал индивидуального многоборья.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Zöhrə Ağamirova 18-ci yeri tutub

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