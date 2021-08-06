Токио-2020: Зохра Агамирова не смогла выйти в финал

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова не смогла выйти в финал летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова не смогла выйти в финал летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Как сообщает Report, по итогам четырех упражнений 20-летняя спортсменка набрала 87,800 баллов, не попав в первую десятку по результатам выступлений.

В настоящее время гимнастка занимает 11-ю строчку.

07.45

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завершила второе выступление на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, З.Агамирова продолжила свое выступление с композиции с обручем составил 23.000 балла.

На данный момент, по результатам двух упражнений, З.Агамирова занимает пятое место (46.400 балла).

Отметим, что по итогам квалификации 10 гимнасток, показавших лучший результат, попадут в финал индивидуального многоборья.

06:46

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступила в борьбу на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, З.Агамирова начала свое выступление в квалификации с композиции с мячом.

За упражнение она получила 23.400 балла.

Агамирова также представит упражнения с обручем, лентой и булавами.

По итогам квалификации 10 гимнасток, показавших лучший результат, попадут в финал индивидуального многоборья.